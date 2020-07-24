В Петербурге школьник выстрелил в глаз старшему товарищу

В Петербурге школьник выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему старшему товарищу. Инцидент случился в школьном дворе.

Мама стрелявшего высказалась по поводу инцидента и шокировала общественность, сообщает Пятый канал. Неожиданную реплику женщина произнесла, когда ее спросили о том, откуда у ее ребенка пистолет.

«Я ничего говорить не буду. Ничего плохого не произошло», – заявила жительница Петербурга.

По словам охранника школы, дети поконфликтовали на детской площадке. Сперва они «играли-бегали». Вдруг один ребенок достал пистолет.

«По ногам стрелял. А потом, видимо, уже из-за кустов <…> выстрелил в другого своего, видимо, приятеля, как я понял. Вот тут в лицо и попало», – заявил охранник.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют детали инцидента.