В Петербурге школьник выстрелил в глаз старшему товарищу

В Петербурге школьник выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему старшему товарищу. Инцидент случился в школьном дворе.
Мама стрелявшего высказалась по поводу инцидента и шокировала общественность, сообщает Пятый канал. Неожиданную реплику женщина произнесла, когда ее спросили о том, откуда у ее ребенка пистолет.
«Я ничего говорить не буду. Ничего плохого не произошло», – заявила жительница Петербурга.
По словам охранника школы, дети поконфликтовали на детской площадке. Сперва они «играли-бегали». Вдруг один ребенок достал пистолет.
«По ногам стрелял. А потом, видимо, уже из-за кустов <…> выстрелил в другого своего, видимо, приятеля, как я понял. Вот тут в лицо и попало», – заявил охранник.
По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют детали инцидента.
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