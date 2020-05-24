В Петербурге начали проверку после смерти девушки после неприезда скорой

В ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Калининского района в Петербурге началась проверка по факту публикации информации о смерти девушки, к которой якобы не смогла приехать скорая помощь из-за перегруженности больниц. Об этом пишет РБК.
Ранее в СМИ сообщалось, что 30-летняя пациентка, которую беспокоили боли в области почек, одышка, головокружение и тошнота, вызвала скорую помощь. Женщине ответили, что принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что женщина несколько раз обращалась за помощью к медикам, однако ей объяснили отказ отсутствием мест в больницах города и посоветовали лечить себя самой. Бездыханное тело девушки нашли 18 апреля.
В администрации района заявили, что с 15 по 30 апреля время прибытия скорой помощи оставалось в пределах нормы и проблем с вызовом бригад не отмечено.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram