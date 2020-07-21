В Петербурге девушка станцевала стриптиз с дымовой шашкой

Жители Петербурга засняли на видео эротический танец девушки с дымовой шашкой. Красотка станцевала стриптиз.

Девушка с «файером» в руках стала фотографироваться и позировать перед камерой, меняя позы и танцуя. При этом она стягивала с себя одежду, постоянно оголяя свои формы.

Инцидент случился на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Он стал резонансным, обратив на себя внимание водителей на улице, а также пользователей соцсетей, сообщает РЕН ТВ.