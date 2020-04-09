В первом квартале количество радиоэлектронных средств операторов «большой четвёрки» выросло на 4%

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Операторы мобильной связи продолжают расширять сети связи. По итогам первого квартала количество радиоэлектронных средств (РЭС) операторов «большой четверки» увеличилось на 4%, составив на 1 апреля более 1,1 млн. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Больше всего РЭС остается у ПАО «МегаФон» (328 342) и у ПАО «МТС» (322 450). У ПАО «ВымпелКом» ‒ 253 554 РЭС, а у ООО «Т2 Мобайл» ‒ 246 471 РЭС. При этом наибольшие темпы роста в первом квартале демонстрировал оператор связи ООО «Т2 Мобайл» (+ 6%).

Увеличение числа РЭС произошло преимущественно за счет расширения операторами сетей связи четвертого поколения. Так, в первом квартале количество РЭС стандарта LTE увеличилось на 3%, составив на 1 апреля 198 463. Больше всего РЭС стандарта LTE зафиксировано у ООО «Т2 Мобайл» (79 255) и у ПАО «МегаФон» (79 250). У ПАО «МТС – 70 878 РЭС и у ПАО «ВымпелКом» ‒ 69 080.