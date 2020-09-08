В Перми школьница зарезала отчима-садиста

Пермский главк Следственного комитета прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении 16-летней школьницы, зарезавшей отчима. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что садист несколько лет измывался над мамой и бабушкой девушки. После этого его супруга подала на развод. Однако мужчина продолжил издеваться над бывшими уже домочадцами.

Однажды пьяный злоумышленник пришел к ним в гости и устроил скандал с рукоприкладством. Под горячую руку попали даже подруги юной пермячки. Так, мужчина схватил одну из девочек девушки за волосы и повалил на диван.

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Тогда родственница схватила кухонный нож и нанесла отчиму рану, которая стала для него смертельной.

Дело закрыли, поскольку по статье о превышении самообороны могут привлекаться лишь лица, достигшие на момент преступления 16-летнего возраста, а в роковой вечер пермячке было лишь 15.