В Перми ледяная глыба едва не убила женщину с ребенком

В интернете появился видеоролик, на котором видно, как огромная глыба снега падает с крыши дома на женщину с ребенком. Инцидент случился в Перми 19 февраля.

Момент ЧП заснял автомобильный видеорегистратор. Затем видео было выложено на странице chp_59 в Инстаграме.

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Снежная глыба свалилась на женщину и ребенка с дома №47 на Комсомольском проспекте. При просмотре ролика можно заметить, что семилетняя девочка оказалась засыпана снегом и упала. В итоге женщину и ребенка срочно доставили в больницу с ЧМТ, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ