В Озерске друзья пьяного водителя с арбалетом пытались отобрать анализы у врачей

В Озерске Челябинского региона водителя привезли на станцию скорой медпомощи, чтобы провести освидетельствование. Врачи считали, что у автомобилиста имеется алкогольное опьянение.

Однако через некоторое время на станцию скорой ворвались четыре человека. Один был вооружен арбалетом. Мужчины хотели похитить анализы друга. При этом в числе нападавших был и сам подозреваемый.

В итоге двое медиков были травмированы и получили сотрясение мозга. Нападавшие задержаны. По факту хулиганства уже заведено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает Вечерняя Казань.