Вторник, 22 сентября, 2020
13.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

В Орловской области мужчина до смерти забил своего знакомого гвоздодером, а затем расчленил и закопал останки

Иван Федоров

Суд вынес обвинительный приговор 47-летнему мужчине, который до смерти избил своего знакомого, сообщает пресс-служба ведомства. 

В ноябре 2019 года злоумышленник отдыхал в селе Отрада Глазуновского района. В тот день оба мужчины были пьяны. Знакомые не смогли что-то поделить, отчего один из них пришел в бешенство. 

Мужчина схватил металлический лом-гвоздодер и с особой жестокостью начал избивать 40-летнего местного жителя. Преступник нанес потерпевшему более 7 ударов, от чего тот скончался на месте.  

Затем злоумышленник решил скрыть свое преступление. Для этого он расчленил погибшего, перенес части тела на поле, расположенное на окраине деревни, и закопал. 

Спустя некоторое время появилось заявление о пропаже мужчины. Правоохранительные органы смогли установить и задержать преступника. Злоумышленника приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима и вынесли дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяц.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Отопительный сезон в Рязани может начаться на следующей неделе

Новости Рязани
Согласно законодательству, отопительный сезон начнётся, когда среднесуточная температура станет ниже +8 градусов на протяжении 5 суток.
Узнать больше

В Скопинском районе отметили Рождество Пресвятой Богородицы

Новости Рязани
В понедельник, 21 сентября, отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Жители Скопинского района не остались в стороне и тоже отпраздновали эту дату, сообщает пресс-служба...
Узнать больше

Девушка рязанского футболиста Кучаева Елена Радионова объявила о завершении карьеры фигуристки

Новости Рязани
Фигуристка Елена Радионова в 21 год заявила о завершении профессиональной карьеры в фигурном катании. Об этом она написала у себя в инстаграме. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Автослесарь из Рязани выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Новости Рязани
Принимать участие в розыгрышах Арешидзе начал пять лет назад по примеру брата. Он старается покупать билеты еженедельно и с интересом следит за тиражом по телевизору.
Узнать больше

Рязань ждёт грандиозное открытие сезона КВН

Новости Рязани
В 2020 году впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН будет проведен «Студенческий кубок КВН».
Узнать больше

В Рязани прочитают лекцию о «Русских сезонах» Дягилева

Культура
В  понедельник, 28 сентября, в Рязани прочитают лекцию "Покорившие мир. История успеха "Русских сезонов" С. Дягилева". Организаторами мероприятия выступили центр эффективных коммуникаций...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Циолковский: опередивший время

#КартаКосмосРязань
В полный рост, поднявшись пред     грозою, От родных раздолий взаперти  Не...
Узнать больше

Как выбрать вкусный виноград

Акценты
Виноград продают на рынках и в супермаркетах круглый год благодаря поставкам из разных стран. Откуда же привозят «янтарную ягоду»? Не подвергается ли...
Узнать больше

Личный синоптик, который не ошибется

Акценты
                  Как правильно выбрать домашнюю метеостанцию? Середина сентября. Лето нехотя переходит в осень. Из-за переменчивой погоды...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+