В Орловской области мужчина до смерти забил своего знакомого гвоздодером, а затем расчленил и закопал останки

Суд вынес обвинительный приговор 47-летнему мужчине, который до смерти избил своего знакомого, сообщает пресс-служба ведомства.

В ноябре 2019 года злоумышленник отдыхал в селе Отрада Глазуновского района. В тот день оба мужчины были пьяны. Знакомые не смогли что-то поделить, отчего один из них пришел в бешенство.

Мужчина схватил металлический лом-гвоздодер и с особой жестокостью начал избивать 40-летнего местного жителя. Преступник нанес потерпевшему более 7 ударов, от чего тот скончался на месте.

Затем злоумышленник решил скрыть свое преступление. Для этого он расчленил погибшего, перенес части тела на поле, расположенное на окраине деревни, и закопал.

Спустя некоторое время появилось заявление о пропаже мужчины. Правоохранительные органы смогли установить и задержать преступника. Злоумышленника приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима и вынесли дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяц.