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В Орловской области 20 учителей получат по миллиону рублей

Елена Лобанова

В Орловской области 20 учителей получат по миллиону рублей в рамках программы «Земский учитель». Об этом сообщают «Орловские новости». 

Согласно данному проекту, миллион рублей получают учителя, которые отправляются работать в села, рабочие поселки, ПТГ или города с населением до 50 000 человек. 

— Программа призвана мотивировать учителей к переезду в сельскую местность, а также небольшие населенные пункты. и ликвидировать дефицит кадров в отдаленных школах, испытывающих серьезный кадровый голод. Ранее департамент образования утвердил перечень учительских вакансий конкретно по школам, участвующим в проекте, — говорится в сообщении. 

Победителями в этом конкурсе стали 20 человек, которые отправятся в школы Должанского, Урицкого, Мценского, Свердловского, Орловского, Кромского и Болховского районов. Они будут преподавать математику, физику, русский и иностранный языки, ОБЖ и другие предметы. 

При этом для данной программы существует и условия. В частности, учитель должен проработать в сельской школе не менее пяти лет. А объем учебной нагрузки должен составлять не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. В противном случае им придется вернуть миллион государству.

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