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В Орле водитель разнес 5 машин и погиб

Алексей Агеев
Фото - Истоки

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27 апреля в Орле произошло жуткое массовое ДТП с летальным исходом. Его участниками стали пять автомобилей.

Как сообщают Истоки со ссылкой на ГИБДД, авария случилась на Кромском шоссе. Ее виновником стал водитель Mitsubishi Lancer. Он протаранил стоявшую на конечной остановке маршрутку «Газель». Затем японский седан отлетел в забор, после чего разнес еще три иномарки (Opel, Ford, Kia).

Фото — Истоки

Виновник ЧП погиб на месте, пассажир иномарки получил значительные травмы. Вместе с пострадавшим шофером «Газели» он был доставлен в медицинское учреждение.

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