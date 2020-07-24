В Орле посетитель пивнушки разбил голову юноше бутылкой

Посетитель пивнушки в Северном районе Орла разбил голову юноше. Мужчина осуществил избиение парня бутылкой.

Инцидент случился недавно в ночное время суток и бы заснят на видео. Контент с места происшествия был опубликован в паблике «Инцидент Орел». При просмотре кадров можно заметить, что в баре была толпа ребят подросткового возраста. Внезапно один из парней «закусился» с одним из взрослых посетителей пивнушки. Словесный конфликт закончился тем, что мужчина встал из-за стола и ударил бутылкой своего молодого оппонента.

В результате происшествия у потерпевшего была разбита голова. По факту произошедшего будет проводиться проверка.

Правоохранители выяснят, почему подростки оказались в пивнушке, и почему работник заведения беспрепятственно продал им алкоголь, сообщает КП-Орел.