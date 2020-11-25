Во вторник, 24 ноября, в Орле начали устанавливать новогодние елки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Самую первую ель установят на площади Мира. А к середине декабря Орел украсят еще шесть деревьев.
Кроме того, до конца недели на площади Ленина появятся домики-шале. Они уже стоят на улице Ленина и в Детском парке. Если позволит эпидемиологическая ситуация, то в городе развернется ремесленная ярмарка.
Исследование проводилось с 19 по 21 ноября, активисты проинспектировали 68 аптек. В наибольшем дефиците оказались препараты с действующими веществами . Так, азитромицина, левофлоксацина и мосифлокцина не оказалась более чем в 70% проверенных аптек