Во вторник, 24 ноября, в Орле начали устанавливать новогодние елки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Самую первую ель установят на площади Мира. А к середине декабря Орел украсят еще шесть деревьев.

— Они появятся на площади Ленина, на бульваре Победы, перед театром «Свободное пространство» и Орловским городским центром культуры, на площади Содружества. А креативную ёлку, что будет установлена в Детском парке, орловцы не видели еще ни разу, — говорится в сообщении.

Кроме того, до конца недели на площади Ленина появятся домики-шале. Они уже стоят на улице Ленина и в Детском парке. Если позволит эпидемиологическая ситуация, то в городе развернется ремесленная ярмарка.

— Среди новогоднего убранства — арт-объекты, баннеры, световые фонтаны и фигуры, гирлянды, шары. Есть и новинки. Все украшения появятся на улицах Орла до 15 декабря 2020 года, — говорится в сообщении.