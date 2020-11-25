Среда, 25 ноября, 2020
0.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

В Орле начали устанавливать новогодние елки

Елена Лобанова

Во вторник, 24 ноября, в Орле начали устанавливать новогодние елки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Самую первую ель установят на площади Мира. А к середине декабря Орел украсят еще шесть деревьев. 

— Они появятся на площади Ленина, на бульваре Победы, перед театром «Свободное пространство» и Орловским городским центром культуры, на площади Содружества. А креативную ёлку, что будет установлена в Детском парке, орловцы не видели еще ни разу, — говорится в сообщении. 

Кроме того, до конца недели на площади Ленина появятся домики-шале. Они уже стоят на улице Ленина и в Детском парке. Если позволит эпидемиологическая ситуация, то в городе развернется ремесленная ярмарка. 

— Среди новогоднего убранства — арт-объекты, баннеры, световые фонтаны и фигуры, гирлянды, шары. Есть и новинки. Все украшения появятся на улицах Орла до 15 декабря 2020 года, — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle
Власть

Николай Любимов представил нового Уполномоченного по правам ребенка членам правительства

В среду, 25 ноября, Николай Любимов представил членам регионального правительства нового Уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше
Новости мира

В Колпино мужчина угрожает убить своих шестерых детей топором

В Колпино 38-летний мужчина захватил в заложники шестерых детей. Об этом сообщает Baza.  Денис Бельтюков выгнал жену на улицу,...
Узнать больше
Власть

Николай Любимов отчитался зампредседателю правительства РФ о реализации нацпроекта «Безопасные дороги»

19 ноября Николай Любимов по видеоконференцсвязи отчитался зампредседателю правительства РФ Марату Хуснуллину о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Об этом пишет...
Узнать больше
Новости мира

Родителям разрешат не собирать справки на пособия

В России упрощается процедура получения «детских» выплат. По информации «Известий», поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» разработаны Минэком. Документом...
Узнать больше
Новости Рязани

В результате аварии в Рязани пострадал один человек

В среду, 18 ноября, в рязанском микрорайоне "Кальное" произошло серьезное ДТП. В результате пострадал один человек. Об этом пишет региональное УМВД. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани проходят юридические консультации для НКО

В четверг, 19 ноября, в Рязани прошло еще одна встреча в рамках проекта "Юридические консультации для НКО". Об этом сообщает пресс-служба регионального...
Узнать больше
Новости Рязани

В Скопинском районе пьяный водитель на ГАЗ-2217 вылетел в кювет и опрокинулся

В воскресенье, 22 ноября, 36-летний москвич вылетел в кювет и опрокинулся на ГАЗ-2217 в Скопинском районе. Оказалось, что водитель был в состоянии...
Узнать больше
Новости медицины

В Рязанской поликлинике №2 откроют новый кабинет выдачи больничных

В Рязанской поликлинике №2 откроют новый кабинет выдачи больничных листов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.  По словам замглавврача...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области прошла конференция по профессиональным стандартам в сфере ЖКХ

Во вторник, 18 ноября, в Рязанской области прошла конференция «Внедрение профессиональных стандартов и оценки квалификаций в Рязанской области. Дополнительное профессиональное образование для...
Узнать больше
Новости Рязани

Более 8 000 рязанцев получают социальное сопровождение в рамках нацпроекта «Демография»

В рамках нацпроекта "Демография" в Рязанской области уже более 8 000 граждан получают качественное социальное сопровождение. Об этом рассказал министр труда и...
Узнать больше
Новости мира

В бочке под Екатеринбургом нашли тело 35-летней воспитательницы

В среду, 25 ноября, тело 35-летней воспитательницы детского сада нашли в бочке на одном из дачных участков в Свердловской области. Об этом...
Узнать больше
Новости Рязани

В Кораблине открылась служба выдачи средств реабилитации

Во вторник, 24 ноября, в Кораблине открылась служба выдачи средств реабилитации. Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидам внедряется в Рязанской области...
Узнать больше

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов поручил уделять больше внимания принципам бережливого производства

Власть
В среду, 25 ноября, Николай Любимов поручил уделять больше внимания принципам бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

Более 38 млн рублей направят из бюджета правительства Рязанской области на возмещение доходов УРТ

Новости Рязани
Из резервного фонда правительства Рязанской области более 38 млн рублей направят на возмещение доходов УРТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

Активисты ОНФ проверили рязанские аптеки на наличие лекарств для лечения коронавируса

Новости Рязани
Исследование проводилось с 19 по 21 ноября, активисты проинспектировали 68 аптек. В наибольшем дефиците оказались препараты с действующими веществами . Так, азитромицина, левофлоксацина и мосифлокцина не оказалась более чем в 70% проверенных аптек
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram

Новости мира
Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram. Советы пользователям мессенджера они опубликовали на своём портале. В...
Узнать больше

В Рязанской области созданы дополнительные группы для контроля за соблюдением масочного режима

Новости Рязани
В Рязанской области создает дополнительные группы, который будут контролировать соблюдение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.  Николай...
Узнать больше

Андрей Прилуцкий рассказал об организации оказания медпомощи в условиях распространения коронавирусной инфекции

Новости Рязани
В понедельник, 23 ноября, состоялось заседание Рязанской областной Думы. В рамках правительственного часа министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий рассказал об организации своевременного...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в декабре

Акценты
Информирование о льготах, контроль за оборотом этилового спирта, маркировка музыкальных инструментов и электронные трудовые книжки. Как изменится жизнь россиян в декабре?
Узнать больше

Улица Циолковского. В космос по Ямской

Акценты
Одна из центральных улиц Рязани названа в честь изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского. И именно на этой улице стоит памятник великому учёному, что для Рязани – случай довольно редкий.
Узнать больше

Как ухаживать за зимней обувью, чтобы она прослужила дольше

Акценты
Зима — время испытаний для обуви: влага, грязь, реагенты и температурные скачки. Эксперты Роскачества рассказывают, обувь из какого материала лучше носить зимой,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+