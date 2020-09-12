В Омской области задержали женщину, которая жестоко избивала своего маленького сына

В Омской области все-таки задержали Евгению Кабельскую, которая жестоко избивала своего 1,5-годовалого сына Максима, сообщает telegram-канал «112».

В ходе беседы женщина обмолвилась, что наказывала физически своего ребенка. А 6-летняя дочь соседки рассказала следователям, что Евгения заклеивала рот мальчику, чтобы тот не кричал. Подозреваемую вместе с ребенком доставят в Омск, а Максима передадут его бабушке — матери Евгении.

Напомним, когда стало известно о зверском избиении маленького мальчика, 20-летняя женщина обвинила во всем своих соседей. По словам матери ребенка, именно они истязали ее сына.