В Омске педофил напал на 6-летнюю девочку в подъезде

Задержан житель Омска, подозревается в совершении противоправных действий в отношении шестилетней девочки. Об этом пишет телеканал «РЕН ТВ».

Мужчина не заметил, что в доме были установлены камеры, и попал на видео. Сообщается, что злоумышленник зашел в подъезд следом за двумя маленькими девочками. Одна из них даже из вежливости подержала ему дверь. Когда малышки поднимались по лестнице, он напал на одну из них.

Девочка сопротивлялась и вцепилась руками в перила. Ее крики услышала мама. Она выбежала к дочери и спугнула педофила. Мужчина скрылся, однако вскоре его задержали.

Отметим, что по факту случившегося возбуждено дело.