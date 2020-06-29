В Новосибирске человека насильно погрузили в багажник и похитили

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Следственные органы начали проверку по факту вероятного похищения человека в Ленинском районе в Новосибирске. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Ранее Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлено преступление. На кадрах видно, как двое злоумышленников силой погрузили мужчину в багажник автомобиля Toyota.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.