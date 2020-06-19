В Москве задержали женщину, убившую собаку после ссоры с её хозяйкой

В Москве по подозрению в убийстве собаки задержана 37-летняя местная женщина. В отношении неё завели уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
Инцидент произошёл в районе Зюзино. Жительница Москвы гуляла около своего дома на улице Каховка со своим йоркширским терьером. У неё произошёл словесный конфликт с мужчино и женщиной. Последняя взяла собаку за поводок и дважды с силой ударила её об асфальт головой. От получнных ран терьер скончался.
Подозреваемую задержал участковый. Как-то объяснить свои действия она отказалась.
– В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – говорится в сообщении полиции.
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