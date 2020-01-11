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В Москве у медсестры угнали машину за 4,5 млн рублей

Неизвестные угнали автомобиль, стоимость которого составляет четыре с половиной миллиона рублей. ЧП произошло в центре столицы.

Об угоне стало известно после того, как к полицейским явилась 30-летняя медсестра и написала заявление о похищении имущества. Женщина сообщила, что припарковала кроссовер Lexus RX 350 около дома на улице Новый Арбат, но позднее машина исчезла. Уточняется, что «японца» москвичка купила в кредит.

По факту случившегося уже завели уголовное дело. Ведется расследование, сообщает Москва24.

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