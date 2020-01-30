В Москве покупатель напился алкоголя в магазине и уснул на полу

Покупатель одного из столичных супермаркетов сети «Пятерочка» напился спиртного прямо в магазине. Там же мужчина устроил себе «тихий час».

Сообщается, что инцидент случился в магазине, который располагается на улице Лавочкина. Именно там гражданин сперва перебрал алкоголя, продававшегося на прилавках, а затем лег прямо на полу и уснул.

Сотрудники супермаркета поступок гостя не оценили. Они вызвали на место инцидента правоохранителей. Теперь по факту произошедшего начата проверка, сообщает РЕН ТВ.