В Москве похитили пасынка за долги отчима-бизнесмена

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В столичную полицию обратилась женщина, которая сообщила, что сына ее бывшего сожителя похитили неизвестные. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По предварительной информации, мужчина задолжал супружеской паре порядка четырех миллионов рублей. Они неоднократно просили москвичку найти ее бывшего сожителя и вернуть долг. Накануне ей позвонили по видеосвязи, и она увидела сына пропавшего мужчины.

«Узнаешь? Вы доигрались, звони ему и скажи, что его сын у нас», – заявили ей.

Выяснилось, что «похищенный» молодой человек – пасынок исчезнувшего с долгами бизнесмена. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах этой истории.

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