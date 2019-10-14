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В Москве на тротуарах нашли плиты с надгробий

Жители Москвы сфотографировали в центре города плиты, взятые для укладки тротуара с надгробий умерших. Кадры были размещены в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Автор поста рассказал, что заснял сложенные после эксплуатации плиты около театра эстрады. В данное время в этом месте ведется ремонт покрытия тротуара.

На плитах, сложенных в одну груду, можно заметить имена и фамилии, а также даты смерти людей. Автор сообщения и фотоснимков отметил, что такие плиты вызывают «много вопросов».

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