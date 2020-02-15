В Москве мужчина справил нужду и ранил возмущенного прохожего

15 февраля 2020 года мужчина открыл стрельбу в Москве. Инцидент произошел на юго-востоке города. По словам местных жителей, неизвестный выстрелил не менее пяти раз.

Позднее выяснилось, что стрелявший стал справлять нужду на тротуаре. Это разозлило проходившего мимо москвича. Последний сделал хаму замечание, после чего агрессивно настроенный гражданин взял в руки травмат и стал палить.

В результате инцидента потерпевший получил легкие повреждения. В МВД отметили, что стрельба была следствием конфликта двух мужчин. Информация уточняется, сообщает РЕН ТВ.