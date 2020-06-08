В Москве избили и изнасиловали медсестру, спасавшую детей от коронавируса

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Медсестра стала жертвой изнасилования в лесу недалеко от проспекта Вернадского в Москве. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Как сообщают в СМИ, 27-летняя девушка работает в детской поликлинике, которая была переоборудована для помощи заразившимся коронавирусом детям.

По предварительной информации, злоумышленник напал на жертву, когда она шла домой с работы. Он нанес женщины удары, после чего надругался. После инцидента девушка сняла побои и обратилась в полицию.

Подозреваемый задержан. Им оказался безработный мужчина, у которого нет постоянного места жительства в столице.