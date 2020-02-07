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В Москве барабанщик угодил в больницу после развлечений с огурцом

В Москве 30-летний барабанщик заскучал и решил разнообразить свою сексуальную жизнь. Идеальным средством для этого, по мнению музыканта, работающего ос многими эстрадными артистами, стал огурец.

Именно с помощью этого овоща мужчина решил скрасить свой унылый досуг. Такая задумка завершилась печально. Итогом развлечений стали посещение больницы и хирургическое вмешательство.

Врачам пришлось под наркозом проводить операцию по извлечению инородного предмета из прямой кишки мужчины. Зачем 30-летний москвич себя так повел, он докторам объяснить не сумел, сообщает Вечерняя Казань.

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