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В Москве антисептик залили в «половые члены» Киркорова и Моргенштерна

Иван Федоров

В столичном музее любви установили макеты с изображениями известных певцов Киркорова и Моргенштерна в обнаженном виде. Плакаты стоят не просто так. Они выполняют роль стенда с антисептиками.

Сама дезинфицирующая жидкость налита в емкости, которые напоминают половые члены. Посетителям рекомендуется перед входом в музей подойти к макетам звездных артистов, потереться руками о «флаконы» с антисептиками, обеззаразиться и пройти на просмотр экспозиций.

Инструкцию по применению уже успели заснять на видео и показать в Сети. При просмотре контента можно заметить, как в музей заходит девушка, затем он приближается к стендам с антисептиком, наполняет руки обеззараживающим средством и проходит в зал.

Как сообщает Readovka, не совсем ясно, что делать тем, кто не желает подходить к макетам голых Киркорова и Моргенштерна.

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