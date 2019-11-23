В Минздраве сообщили, сколько сигарет выкуривает россиянин в год

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова высказалась об успехах антитабачной кампании в стране. Специалист считает, что «в целом пока ещё в стране курят много»

По словам Скворцовой, на данный момент уровень потребления сигарет в год на одного человека составляет 1600 сигарет. В будущем, к наступлению 2035 года, есть цель сократить потребление до 1000 сигарет в год. Глава Минздрава призвала волонтеров и работодателей способствовать снижению уровня курения.

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В процентном соотношении к 2035 году общее число курящих в России должно снизиться до 21 процента. На данный момент этот показатель равняется 29 процентам (против 40 процентов в 2006 году), сообщает Лайф.ру.