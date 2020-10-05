В массовой аварии в Воронеже погибли два человека

В воскресенье, 4 октября, в Воронеже произошла серьезная массовая авария с участием семи автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Смертельное ДТП случилось на Московском проспекте примерно в 22:20. Ранее на том же месте столкнулись три автомобиля: «Хендэ», «Вольво», «Лифан». Авария произошла по вине «Вольво С-40», который перестраивался с левого ряда в средний и совершил столкновение с двумя другими машинами. В тот момент пострадавших не было.

По этой же дороге ехали «Шкода» и «Киа Рио», которые решили остановиться и помочь пострадавшим. В этот момент 30-летний местный житель на «Тойота краун» врезался в неподвижно стоящие автомобили, которые ранее попали в ДТП. В результате столкновения виновника отбросило на правый ряд, где ехал автомобиль ВАЗ-2112 и была припаркована «Тойота Цельсиор». «Двенадцатую» от удара отбросило на дерево.

— В итоге 29-летняя женщина, которая управляла автомобилем «Лифан» скончалась на месте. А ее 22-летнюю пассажирку доставили в больницу. Молодую девушку спасти не удалось, она скончалась в приемном отделении, — говорится в сообщении.

В момент столкновения 27-летний водитель «Киа Рио» находился на проезжей части. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Медицинская помощь понадобилась и 38-летнему водителю «двенадцатой» и его 47-летнему пассажиру.

Мужчину, который управлял автомобилем «Тойота Краун» также доставили в медучреждение, однако тот самовольно покинул больницу. На него составили административный материал из-за того, что тот отказался проходить медосвидетельствование на алкогольное опьянение.

— По факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняются, — говорится в сообщении.