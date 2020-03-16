В Люберцах из такси сделали помойку

В Люберцах (Московская область) местные жители превратили автомобиль такси с помойку. Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

В группе разместили фотографии с места событий. На кадрах можно заметить такси Hyundai Solaris, припаркованный в одном из дворов. На капоте, крыше и багажнике авто наложены мешки с мусором.

Скорее всего, местные жители решили таким образом наказать таксиста за неправильную парковку. Однако в Сети не все поддержали такую инициативу, отметив, что не машина виновата в нарушениях ПДД, а ее водитель.