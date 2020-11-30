В Липецкой области на карантин по ОРВИ и коронавирусу закрыли 7 школ и 6 детсадов

По состоянию на понедельник, 30 ноября, в Липецкой области полностью закрыты на карантин 7 школ и 6 детсадов. Об этом пишет Gorod48.

Так, на карантин по ОРВИ ушли школы в Задонском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Добровском, Хлевенском, Чаплыгинском и Становлянском районах. В общей сложности в этих школах учатся 1 739 человек. Их всех перевели на дистанционный режим обучения.

При этом есть школы, где на карантин ушли несколько классов. Так, частичный карантин введен в 108 классах 24 школ. На дистанционном обучении находятся 1 949 детей. А вместе с учениками полностью закрытых школ количество детей на дистанционном обучении — 3688 человек.

— Ситуация находится под контролем. Управление образования и науки Липецкой области активно сотрудничает с управлением здравоохранения области и управлением Роспотребнадзора, — отметили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области.

На карантине также находятся и 6 детсадов, один из которых закрыли из-за коронавируса. Речь идет об учреждении в Грязинском районе.

На карантин по ОРВИ закрыли по одному дошкольному учреждению в Елецком, Краснинском, Лебедянском районах и два в Задонском районе. В общей сложности дома находятся 203 воспитанника всех закрытых детских садов.