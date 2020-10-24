В Липецке ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

С 23 октября в Липецке запретили все массовые мероприятия. По возможности, все они будут переведены в онлайн-формат, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Акцент должен делаться на индивидуальную работу с липчанами и перевод в дистанционный формат всех видов массовой работы, включая спектакли, концерты, работу кружков и обучение в школах искусств. Таким образом, все учреждения культуры продолжают работать, но контакты горожан друг с другом должны быть сведены к минимуму, — говорится в сообщении.

Таким образом теперь в учреждениях запрещены любые развлекательные и досуговые мероприятия. А ранее запланированные события отменяются. Различные выставки и фестивали будут переведены в онлайн-формат.

Ограничения касаются не только учреждений культуры. Из-за сложной эпидемиологической ситуации для сотрудников ограничены командировки на территории РФ. Также нельзя проводить очные совещания.

Все библиотеки в Липецке переводятся на индивидуальную работу, то есть занятия с одним человеком разрешены, а вот массовые мероприятия уже под запретом. При этом Липецкий драматический театр и Дом музыки приостанавливают функционирование для посетителей.

Данные меры обязательны и будут действовать до отдельного указания департамента культуры и туризма администрации Липецка.