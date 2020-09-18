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Новости мираОбщество

В Липецке сократят число рейсов на некоторых маршрутах

Иван Федоров

В Липецке с 21 сентября будет сокращен выпуск маршрутов на некоторых садоводческих маршрутах, сообщает пресс-служба городской администрации. 

К такому решению в ведомстве пришли из-за снижения пассажиропотока на этих рейсах. Это позволит оптимизировать работу городского общественного транспорта. 

Так, сокращение коснется  маршрутов: 

— № 64 «А/с «Сокол» — сады «Плеханово» — сады «Ромашка» — до одной единицы ежедневно;

— № 42 «пл. Мира — сады «Металлург 3» — в выходные дни до трёх единиц. В будние дни скорректируется расписание этого маршрута с учетом сокращения продолжительности светового дня. 

-№90 «Чаплыгинское шоссе – А/с «Сокол» — будет ходить вечером в будни по короткой схеме («А/с «Сокол» – ул. Бабушкина – Троицкий храм – ул. Кочеткова (остановка и разворот у магазина «Пятерочка») – Троицкий храм – ул. Бабушкина – пл. Заводская – ост. «ул. Баумана» (в направлении ул. Студеновской) – ул. Ковалева (разворот под мостом) – ост. «ул. Баумана» (в направлении ул. Баумана) – А/с «Сокол»). Данные изменения позволят увеличить количество рейсов и сократить интервал движения автобусов на участке А/с «Сокол» — ул. Кочеткова.

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