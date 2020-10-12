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В Липецке снова начали дезинфицировать подъезды

Елена Лобанова

Не так давно мэрия Липецка посоветовала управляющим компаниям снова начать дезинфицировать подъезды. Некоторые УК уже взялись за работу, сообщает Gorod48. 

Первым дезинфекции подвергся микрорайон «Елецкий». Там жители уже начали замечать сотрудников одной УК с опрыскивателями в руках. Обрабатывают помещения хлорсодержащими средствами. 

— Мы считаем, что дополнительные меры помогут максимально обезопасить территорию домов от распространения инфекции и защитить здоровье жителей, — сказала директор одной из УК Светлана Савинцева. 

По словам женщины, новейшее оборудование, которое есть у компании, позволяет уничтожить практически все известные бактерии и вирусы. 

За исполнением требований администрации и роспотребнадзора будет следить госжилинспекция.

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