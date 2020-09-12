В Липецке падает рождаемость и растет смертность

В Липецкой области, по данным федеральной службы статистики в области, падает рождаемость и растет смертность. Кроме того, за период январь-июль 2020 года в регионе умерли 15 младенцев.

За полгода в области родилось 5 369 человек, а это на 8% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Из них 36% — первенцы, 39% — вторые дети в семье, а 25% — третьи и последующие. Примечательно, что за это время в регионе родилось 69 пар близнецов и одна тройня.

По сравнению с рождаемостью, смертность в области только возросла. В этом году число умерших составило 10 371 человек, а прошлом году — 9 867.

Проблема наблюдается и в институте брака. Так, за январь-июль 2020 года в регионе зарегистрировали 2 786 семей, а это на 20% меньше, чем в прошлом году.