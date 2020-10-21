В Липецке от коронавируса умер врач-терапевт Владимир Коняев

Во вторник, 20 октября, в Липецке в областной клинической инфекционной больнице умер врач-терапевт Владимир Коняев, сообщает Gorod48.

По словам родственников, 67-летний мужчина умер от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19. Владимир Коняев работал в частной клинике «МедЭкспресс». В учреждении отметили, что мужчина заболел, когда был в отпуске.

Ранее в областной инфекционной больнице также умер врач. Он работал в Добринском медицинском учреждении. По официальной информации, мужчина также болел пневмонией, вызванной коронавирусом.