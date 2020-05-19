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В Липецке на один день запретят продажу алкоголя

7info
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В понедельник, 25 мая, в Липецке запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Продажу спиртного запретят, так как в этот день в городе должен пройти Последний звонок в школах. В этом году, из-за коронавируса, праздник пройдёт в онлайн-режиме. При этом запрет продолжит действовать. 

Запрет на продажу спиртного в этот день предусматривается региональным законом. 

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