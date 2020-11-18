В Липецке 12 декабря поженятся 32 пары

12.12.2020 в Липецке распишутся 32 пары. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По 11 пар примут в Октябрьском ЗАГСе и отделе торжественной регистрации брака на улице Ленина, 7 — в Левобережном и 3 — в Правобережном.
Сотрудники ЗАГСа отмечают, что все бракосочетания проходят с соблюдением мер безопасности. На входе всем посетителям измеряют температуру, обрабатывают руки и проверяют ношение масок.
Следующие красивые даты будут уже в Новом году. Первая — 21.01.2021. Прием заявлений на это число пока открыт. Она выпадает на четверг, однако сотрудники ЗАГСа отмечают, что в последнее время этот день недели становится популярным у молодоженов, также как пятница и суббота. Стать супругами в субботу 20.02.2021 в отделе торжественной регистрации брака уже не получится. Однако районные отделы ЗАГС еще принимают заявления.
Сергей Штанько – член РОО по развитию казачества «Рязанский округ донских казаков». Он был атаманом станицы Лесновские Донцы, руководил казачьим кадетским классом в Лесновском доме детского творчества, был председателем правления Союза «Чернобыль» Шиловского района.
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.