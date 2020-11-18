В Липецке 12 декабря поженятся 32 пары

12.12.2020 в Липецке распишутся 32 пары. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По 11 пар примут в Октябрьском ЗАГСе и отделе торжественной регистрации брака на улице Ленина, 7 — в Левобережном и 3 — в Правобережном.

— Прием заявлений на эту дату уже завершен. Как известно, подать заявление можно не позднее чем за 1 месяц и 1 день до желаемой даты. Вместе с тем, в случае если жених и невеста готовятся стать родителями, и это документально подтверждено, назначить день регистрации можно и позже, — отметила начальник городского управления ЗАГС Галина Белкина.

Сотрудники ЗАГСа отмечают, что все бракосочетания проходят с соблюдением мер безопасности. На входе всем посетителям измеряют температуру, обрабатывают руки и проверяют ношение масок.

— На каждую пару мы отводим ровно 20 минут. При этом в зале могут находиться не более 10-ти человек. Обычно это жених с невестой, два сотрудника ЗАГСа, родители молодых, фотограф и видеограф. Также в течение дня в зале проводят дезинфекцию.Обеззараживающими средствами протирается стол, за который садятся жених и невеста, подставка для колец, а также ручки, которыми они ставят заветные подписи. Важно, что двери в зал открывает помощник регистратора, молодые и гости к ним не прикасаются, — рассказали в ЗАГСе.

Следующие красивые даты будут уже в Новом году. Первая — 21.01.2021. Прием заявлений на это число пока открыт. Она выпадает на четверг, однако сотрудники ЗАГСа отмечают, что в последнее время этот день недели становится популярным у молодоженов, также как пятница и суббота. Стать супругами в субботу 20.02.2021 в отделе торжественной регистрации брака уже не получится. Однако районные отделы ЗАГС еще принимают заявления.