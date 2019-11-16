В Ленобласти самолет протаранил забор жилого дома

В Ленинградской области учебный полет частного самолета едва не закончился трагедией. У судна отказал двигатель. Его пришлось экстренно сажать.

53-летний пилот решил посадить машину на грунтовую дорогу на территории Всеволожского района Ленинградской области.

Однако посадка прошла не совсем по плану. Во время приземления самолет не остановился вовремя и врезался в забор жилого дома, разрушив его. К счастью, в результате инциденте никто из людей не получил травм. С пилотом также все хорошо, сообщает Лайф.

Видео: Лайф.