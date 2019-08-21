В Кузбассе собака привела хозяина к смерти

20 августа в городе Анжеро-Судженске собака стала виновницей смертельного ДТП. Животное погубило своего 66-летнего хозяина, когда тот гулял с ней по обочине дороги.

Пес выбежал на проезжую часть около 21:55 на улице Магистральной. Хозяин отправился за питомцем, а в этот момент по дороге ехал седан Toyota Camry под управлением 21-летнего парня. Водитель не сумел избежать столкновения с пешеходом, совершив наезд.

В результате ДТП 66-летний житель Кузбасса получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. Водитель иномарки был трезвым в момент наезда, сообщает Сибдепо.