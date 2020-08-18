В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

В Курской области проводится проверка данных об очнувшейся в морге пациентке, чью смерть констатировали в районной больнице, пишет РИА Новости.

В Сети появилась информация, что женщина попала в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в медучреждении. Сейчас она находится в Курской областной клинической больнице.

Кроме того, в СМИ сообщали, что мужчину, поступившего в Суджанскую центральную райбольницу с 70-процентными ожогами тела, поливали в качестве лечения холодной водой. Пациент скончался несколько дней спустя в областной клинической больнице. Проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты решения.