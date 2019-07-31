В Курске появился дорожный «санитар»





На дорогах города Курска появился «санитар». Это водитель, который ездит, соблюдая ПДД, и при этом наказывает других автомобилистов. Мужчина не боится попадать в ДТП и не избегает их. Говорят, что мужчина наоборот стремится врезаться в нарушителей правил, а также угрожает им. «Лечащий» курских водителей автолюбитель даже завел собственный канал в видео-хостинге Youtube – он носит название «Курский санитар». А его автомобиль постоянно фигурирует в сводках ГИБДД.

Не так давно в социальных сетях началось бурное обсуждение последнего ДТП с участием дорожного «санитара». При проезде по кольцу на Московской площади «лекарь» на своем Chevrolet Lanos врезался в нарушивший ПДД Nissan Murano, хотя спокойно мог уйти от столкновения, не причиняя вреда своей машине и чужой.

Пользователи Сети осуждают автомобилиста за его действия, потому что в салоне японского кроссовера в момент ДТП находились беременная женщина и 3-летний ребенок. Однако «санитар» стоит на своем: мужчина призывает учить ПДД и соблюдать их во время езды, сообщают Городские известия.