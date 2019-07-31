На главную Новости мира В Курске появился дорожный «санитар»
Новости мираПроисшествия

В Курске появился дорожный «санитар»

На дорогах города Курска появился «санитар». Это водитель, который ездит, соблюдая ПДД, и при этом наказывает других автомобилистов. Мужчина не боится попадать в ДТП и не избегает их. Говорят, что мужчина наоборот стремится врезаться в нарушителей правил, а также угрожает им. «Лечащий» курских водителей автолюбитель даже завел собственный канал в видео-хостинге Youtube – он носит название «Курский санитар». А его автомобиль постоянно фигурирует в сводках ГИБДД.

Не так давно в социальных сетях началось бурное обсуждение последнего ДТП с участием дорожного «санитара». При проезде по кольцу на Московской площади «лекарь» на своем Chevrolet Lanos врезался в нарушивший ПДД Nissan Murano, хотя спокойно мог уйти от столкновения, не причиняя вреда своей машине и чужой.

Пользователи Сети осуждают автомобилиста за его действия, потому что в салоне японского кроссовера в момент ДТП находились беременная женщина и 3-летний ребенок. Однако «санитар» стоит на своем: мужчина призывает учить ПДД и соблюдать их во время езды, сообщают Городские известия.

Загрузка...

Лента новостей

В Рязани продолжаются летние дни джаза

В Рязани продолжается череда бесплатных концертов джазовой музыки

В ДТП в Скопинском районе пострадал подросток

В Скопинском районе готовятся к отопительному сезону

«Мармакс» рассказал рязанцам о преимуществах комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

В Рязанскую область прибыли лётные экипажи из четырёх стран

В посёлке Солотча совершено убийство

Анна Симонова представляет Рязань на всероссийском конкурсе красоты

480 жителей Рязани остались без газа из-за долгов

На улице Свободы в Рязани ремонтируют ливневый коллектор

Рязанский телеканал показал видео о тушении пожара на Комбайновом заводе

В Рязани состоялось совещание рабочей группы по организации проведения акции «Гражданский мониторинг»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Jaguar показал, как правильно сидеть за рулем во время езды

В Орловской области женщина перевела мошеннику 230 тысяч рублей

В Тверской области мотоциклист без прав сбил ребенка