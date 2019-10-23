В Крыму в ДТП погиб известный уральский бизнесмен-сыровар

Во вторник, 22 октября, в Севастополе в результате аварии погиб известный в Екатеринбурге сыровар Максим Соболев. Об этом «АиФ» рассказали его коллеги.

Известно, что бизнесмен был в деловой поездке в Крыму. Он передвигался на недавно купленном мотоцикле. В один из моментов мотоциклист не уступил дорогу автомобилю.

Мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь медики не смогли. За телом Максима Соболева поехала его вдова. Представители бренда «Соболев Сыр» сообщили, что производство сыра продолжится.