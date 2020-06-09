В крови актера Ефремова обнаружили следы наркотиков

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В крови актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, обнаружены следы наркотиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Авария произошла накануне вечером. Ефремов, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Его 57-летний водитель Сергей Захаров умер в больнице.

«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», – рассказал собеседник.

Также в анализах обнаружен алкоголь. По его словам, наркотики выводятся из организма не сразу, их следы присутствуют в крови после последнего употребления еще какое-то время.