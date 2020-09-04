В красноярской школе неадекватная женщина била детей арматурой

В школу №69 в Красноярске ворвалась неадекватная женщина с арматурой и кидалась на детей, по словам очевидцев, ее жертвами стали двое школьников. Об этом пишет «ТВК Красноярск».

Как рассказывают родители, кнопка вызова полиции у охраны сработала лишь с третьего раза. Отмечается, что сначала женщина сидела на лавочке возле входа и кричала оскорбления в сторону проходящих мимо детей.

«На колени упал, тупое создание!» – кричала она.

При этом в руке у нее находится прозрачный целлофановый пакет. Свидетели утверждают, что в нем лежала арматура.

«К ней подошли директор, преподаватель по физкультуре и по труду. Они втроем ее не смогли сдержать. Она вырвалась и побежала», – рассказывает мама ученика.

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В управлении образования Красноярска пообещали разобраться. Подробности уточняются.