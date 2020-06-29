В Красноярске девушки избили знакомую битой и ногами на детской площадке

Четыре жительницы Красноярска избили битой и ногами девушку. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на соцсети. Очевидцы сняли происходящее на видео.
Инцидент произошел на детской площадке. На кадрах видно, как девушка с задравшимся платьем лежит на земле возле качелей без движения.
Периодически к ней подходят мучительницы, которые бьют ее ногами и битой. В какой-то момент одна из девушек интересуется «не сдохла» ли она. Вскоре злоумышленницы скрылись с места преступления.
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