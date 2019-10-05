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В Краснодаре элитный кроссовер сбил пешехода и протаранил дом после ДТП

4 октября на территории Краснодара неустановленная машина устроила серьезное ДТП. ЧП случилось на перекрестке улиц Красной и Пашковской.

По предварительной информации, неизвестный автомобиль, выполняя маневр разворота, совершил выезд на встречку, где влетел в белый кроссовер Porsche Cayennе, а затем покинул место происшествия. В результате столкновения элитная иномарка улетела на тротуар, наехала на женщину и протаранила стену одного из домов.

В результате ДТП травмированными оказались двое: пешеход и водитель паркетника. Отмечается, что женщина после наезда была доставлена в медучреждение. По факту инцидента начато расследование. Ведется розыск виновника, сообщает Югополис.

Фото: vk.com/typical_krd

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