В Краснодаре две девушки устроили битву за яйца

В Краснодаре продавец и покупательницы устроили драку после того, как клиентки торговой точки попытались вынести шоколадные яйца. Момент разборки был записан на видео и опубликован в Сети.

При просмотре ролика можно увидеть, как одна из покупательниц остановилась около витрины со сладостями и, пока подруга говорила с продавщицей, стала класть в сумку шоколадные яйца. Но кассирша увидела попытку кражи и решила попытаться остановить преступницу, сообщает Лайф.

Когда продавщица протянула руку и хотел открыть сумку покупательницы, обе девушки оттолкнули ее. Потом работница магазина и клиентка устроили разборку, стали драться на выходе из магазина и на улице, позднее упав между двумя автомобилями.

Вторая покупательница решила разнять дерущихся дам, однако все ее усилия были тщетными. После окончания разборки клиентка магазина попыталась зайти обратно в здание, но продавщица вытолкнула ее с огромным усилием.

После этого видео оборвалось. Неизвестно, чем закончился инцидент. Также не сообщается, обращался ли кто-то из участников разборки в полицию.