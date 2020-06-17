В Костроме на пляжах запрещено купаться, но можно загорать

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В Костроме, несмотря на хорошую погоду, жители не могут принимать водные процедуры. Таблички «Купаться запрещено» появились в зонах отдыха на четырёх городских пляжах.

Такое решение было принято в связи с результатами анализов, которые Роспотребнадзор брал в мае.

Пробы, взятые из рек Волга и Кострома, показали, что количество паразитов и вирусов в воде не превышают показатели нормы, но санитарно-химические показатели выше пределов допустимых значений.

Зато песок на пляжах находится в прекрасном состоянии. Поэтому принимать солнечные ванны можно, — пишет «Kostroma.Today».