В Коми полицейский убил двух коллег и устроил застолье рядом с трупами

-

Телеканал РЕН ТВ раскрыл подробности убийства двух полицейских в Воркуте. Незадолго до гибели они выпивали в гараже со своим коллегой.

По предварительной информации, в ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. Тогда водитель в дежурной части ножом зарезал собутыльников, которые скончались на месте.

После убийства полицейский продолжил выпивать рядом с телами убитых. На поиски мужа бросилась его жена. Однако злоумышленник закрылся и не пустил ее в гараж. Вскоре сотрудник полиции попытался сбежать. Для этого он сел за руль и направился в сторону дома.

В городе был объявлен план «Перехват». Подозреваемого задержали около собственного дома.