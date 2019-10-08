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В Коми мужчина набросился с ножом на приятелей – один убит

На территории республики Коми арестован 28-летний мужчина. Он является подозреваемым в совершении убийства. Дело в том, что подозреваемый убил своего друга.

Известно, что преступление было совершено 5 октября на улице Мира. В тот день три друга употребляли спиртное в квартире. Во время застолья они поругались. В итоге 28-летний житель Коми ударил своих 31-летних приятелей ножом.

В результате нападения один из пострадавших не сумел выжить. Второму была оказана медпомощь, она остался в живых. Теперь подозреваемый находится в СИЗО, сообщает АиФ Коми.

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