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В Коми медведь вышел на дорогу, чтобы «сходить в туалет»

Водитель заснял на камеру медведя неподалеку от Ухты (республика Коми). Зверь вышел из леса на проезжую часть, чтобы справить нужду.

Инцидент случился 17 августа. Видеоролик с места событий был опубликован в группе телепрограммы «День». Сперва автор ролика следует на своем авто за убегающим в сторону компрессорной станции (КС-10) медведем. Затем животное присаживается на дорогу, делает важные дела прямо на глазах у человека, из-за чего автолюбитель даже затормозил.

Когда медведь «сходил в туалет», он вернулся в лес, сообщает Первоисточник.

Фото: скриншот из видео

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