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В клубе в ЕАО женщина отгрызла сопернице губу

В ночном клубе агрессивная посетительница накинулась на свою приятельницу и отгрызла потерпевшей губу. ЧП случилось в ноябре 2017 года в Биробиджане (ЕАО).

29-летняя женщина пришла в один из клубов, где в ходе вечеринки поругалась с другой гостьей – своей знакомой. Во время словесной разборки агрессивная отдыхавшая схватила оппонентку за волосы и откусила губу.

В итоге потерпевшая получила серьезные травмы и была срочно отвезена в медучреждение. Гневную жительницу ЕАО осудили на три года условно, однако она не признала своей вины в совершенном преступлении, сообщает РЕН ТВ.

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